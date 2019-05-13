В проектной компании заявили о соответствии бетонирования фундамента "Аккую" стандартам

АНКАРА, 13 мая. /ТАСС/. Бетонирование фундаментной плиты 1-го энергоблока первой в Турции атомной электростанции "Аккую" было выполнено в соответствии с современными требованиями мирового ядерного сообщества. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе проектной компании АО "Аккую Нуклеар", реализующей проект по строительству АЭС.

"Все работы проводятся под контролем независимого контролера "организации строительного надзора", французской компании ASSYSTEM, имеющей соответствующую аккредитацию Турецкого агентства по атомной энергии - ТАЕК.

Бетонирование фундаментной плиты реакторного здания энергоблока №1 АЭС "Аккую" завершилось 8 марта 2019 года. Как и каждая ступень в строительстве АЭС "Аккую", бетонирование фундаментной плиты 1-го энергоблока была выполнена в соответствии с современными требованиями мирового ядерного сообщества, нормами МАГАТЭ, международными и национальными требованиями Турецкой Республики", - ответили в компании на просьбу прокомментировать информацию турецких СМИ о том, что ТАЕК якобы выявило трещины в бетоне фундамента АЭС "Аккую".

В АО "Аккую Нуклеар" также заверили, что "строительство проекта АЭС "Аккую" будет продолжено в соответствии с требованиями атомной безопасности и самыми высокими стандартами качества в соответствии с запланированным графиком".

"Аккую" - проект сооружения первой в Турции АЭС. Он реализуется на основе межправительственного соглашения, подписанного РФ и Турцией в мае 2010 года. В декабре этого же года российская сторона учредила на территории Турецкой Республики проектную компанию АО "Аккую Нуклеар".

Энергоблоки ВВЭР-1200 АЭС "Аккую" относятся к самым современным разработкам поколения 3+ с усиленными системами безопасности, которые соответствуют всем существующим требованиям.