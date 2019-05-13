В США более 40 штатов обвинили 20 фармацевтических фирм в сговоре и завышении цен

НЬЮ-ЙОРК, 13 мая. /ТАСС/. В США власти 44 штатов направили антимонопольный иск в отношении 20 фармацевтических компаний, включая Pfizer, обвинив их в сговоре с целью искусственного завышения цен на более чем 100 различных лекарств и в подавлении конкуренции на этом рынке. Об этом сообщил в понедельник в своем Twitter генеральный прокурор штата Коннектикут Уильям Тонг.

"Я в качестве генпрокурора изучил все это и поразился, как они могут так поступать. Мы пришли к выводу о том, что они [фармацевтические компании] знали, что поступают противозаконно. И дело не в том, что они слишком велики, чтобы потерпеть провал. Дело в том, что им просто все равно", - отметил Тонг.

По его словам, иск был подан 10 мая в окружной суд Коннектикута и обращен против израильской Teva Pharmaceuticals и еще 19 крупнейших в США производителей лекарств. Им инкриминируется "сговор с целью искусственного завышения и манипулирования ценами, снижения конкуренции и необоснованного ограничения торговли непатентованными лекарствами более 100 различных наименований". "Объемы продаж данных лекарств в Соединенных Штатах составляют миллиарды долларов, а предполагаемые мошеннические схемы приводили к повышению расценок, что отражалось на рынке медицинского страхования, финансируемых на деньги налогоплательщиков программах общественного здравоохранения Medicaid и Medicare, а также на людях, которые должны платить по искусственно завышенным ценам за препараты рецептурного отпуска", - говорится в сообщении Генпрокуратуры Коннектикута.

По ее сведениям, представители руководства упомянутых выше компаний определяли детали мошеннических схем на бизнес-ланчах, вечеринках, матчах по гольфу, а также по телефону, электронной почте и sms. Речь идет о препаратах в форме таблеток, капсул, крема и геля, а также о веществах в ингибиторах или бета-ингибиторах (антибиотики, антидепрессанты, контрацептивы, противовоспалительные средства и средства против диабета, онкологических заболеваний, эпилепсии, рассеянного склероза и для ВИЧ-инфицированных). "В некоторых случаях скоординированное повышение цен превышало 1 тыс. процентов", - отметила прокуратура.

Иск насчитывает более 500 страниц. Власти 44 штатов требуют оштрафовать ответчиков и заставить их выплатить компенсацию потерпевшим. Размер компенсации не уточняется.