Экспортный и инвестиционный потенциал Якутии представят инвесторам из Японии

ЯКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Власти Якутии представят инвестиционные и экспортные проекты в рамках Дней японского инвестора, которые начались во вторник в столице республики. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр по внешним связям и делам народов региона Гаврил Кириллин.

"Мы намерены обсудить с японскими партнерами те проекты, которые уже существуют. В частности, это проект круглогодичной теплицы в Якутске, созданной по японским технологиям. Сегодня мы открываем вторую очередь этого тепличного комплекса. Совместно с японскими партнерами мы обсудим условия реализации третьего этапа проекта. Также мы обсудим дальнейшие перспективы продвижения японских ветроустановок на другие арктические районы Якутии, кроме Булунского", - сказал он.

Министр отметил, что в ходе переговоров стороны обсудят возможность участия японских компаний в модернизации международного терминала аэропорта Якутска. "Есть определенные договоренности, которые мы хотим закрепить в рамках визита. Мы также представим другие проекты, в том числе строительство гостиничного комплекса в Якутске, проект Жатайской судоверфи, а также экспортный потенциал республики в целом. В частности, обсудим возможность поставок в Японию рыбной и мясной продукции, продукции из дикоросов", - добавил собеседник агентства.

По словам министра, в Якутск прибыла делегация бизнес-кругов Японии под руководством представителей министерства экономики и промышленности страны. "В составе делегации представили Hokkaido Corporation, Hokkaido Bank, компаний Toshiba, "Сато Санге", "Хокко" и других", - сказал он, отметив, что в ходе переговоров с японскими партнерами обсудят вопросы подписания ряда соглашений в ходе Восточного экономического форума, который состоится в сентябре этого года во Владивостоке.