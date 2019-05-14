Эксперт: в список товаров для маркировки вошли отрасли с высокой долей контрафакта

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ряд отраслей, внесенных правительством РФ дополнительно в список товаров для маркировки с 2019 года, отличает высокий уровень контрафактной продукции. Такое мнение высказала ТАСС гендиректор международной ассоциации "Антиконтрафакт" Светлана Квасова.

На официальном интернет-портале правовой информации 13 мая было опубликовано распоряжение правительства РФ, согласно которому список товаров, подлежащих обязательной маркировке с 2019 года, увеличился. В частности, в список попали бытовая химия, косметика и парфюмерия, безалкогольные напитки, готовые продукты из мяса и рыбы, бакалея, бытовая техника, детское питание, растительные масла.

"Наша ассоциация проводила исследования рынков бытовой химии, минеральной воды, была зафиксирована серьезная доля нелегальной продукции, в частности, по нашим оценкам, контрафакт на рынке минеральной воды доходит до 60%", - сказала она.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова отметила, что определить реальные объемы незаконного оборота практически невозможно. "Для примера, после введения маркировки меховых изделий мы увидели, что объем рынка меховых изделий в разы больше первоначальных оценок, а соответственно и масштабы незаконного оборота тоже", - пояснила она.

По мнению Квасовой, по всем группам товаров, внесенным правительством в список, маркировка необходима, потому что товары относятся к социально важной продукции. "Маркировка даст возможность контролировать качество товара, обеспечить его безопасность, это особенно важно для продуктов питания, большинство которых и оказались в списке", - подчеркнула она.

Представители отраслей и ретейл

Производитель минеральной воды "Холдинг Аква" в 2018 году выступил с инициативой внедрения маркировки в отрасли. "Нашу инициативу поддержали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), и мы начали совместную работу. На наш взгляд, маркировка особенно актуальна для Северо-Кавказского рынка минеральных вод: к примеру, согласно статистике международной компании-измерителя Nielsen, контрафакт минеральной воды "Ессентуки" может превышать 70-80%", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании. По словам представителя холдинга, активная работа с оператором маркировки ЦРПТ ведется уже почти год, сегодня идет переоборудование производственных мощностей, просчитывается стоимость маркировки.

В компании Unilever, которая занимается производством пищевых продуктов и товаров бытовой химии, подчеркнули важность обсуждения таких вопросов с бизнесом. "Развитие нескольких параллельных систем прослеживаемости в отрасли не совсем корректно, необходимо синхронизировать, а не развивать не связанные между собой подходы", - отметила представитель компании Ирина Антюшина. Она рассказала, что в компании пока изучают маркировку. "У нас для этого есть специальная рабочая группа по системе прослеживания. Пока принимаем информацию во внимание, считаем, анализируем, как это скажется на наших бизнес-процессах", - подытожила Антюшина.

В Союзе независимых сетей России отметили, что внедрение маркировки в столь короткие сроки для большого количества отраслей может вызвать определенные сложности в силу организационных моментов. "Что касается ритейла, пока оценить сложно, будет ли необходимо какое-то дополнительное оборудование или того, что уже было подготовлено для сигарет, будет достаточно", - сказал директор Союза Сергей Кузнецов.

О маркировке

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 2016 года введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В настоящее время в России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Срок для введения маркировки табачной продукции - 1 марта 2019 года, для обуви - 1 июля 2019 года, для остальных групп товаров - 1 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года начнется маркировка лекарств.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) является оператором маркировки в России. Он создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру.