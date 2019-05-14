Токаев поручил в кратчайшие сроки создать специальную экономическую зону на Байконуре

НУР-СУЛТАН, 14 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в кратчайшие сроки создать на территории Байконура специальную экономическую зону (СЭЗ). Об этом во вторник сообщила в Twitter пресс-служба главы государства.

"Правительству и акимату (администрации - прим. ТАСС) нужно определить эффективные механизмы развития Байконура и в кратчайшие сроки создать СЭЗ. Масштаб и уникальность космодрома предоставляют нам отличные возможности для работы с передовыми компаниями и перспективными технологическими стартапами", - заявил во время своей поездки в Кызылординскую область страны.

В октябре 2018 года в аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности республики сообщили ТАСС, что администрация Кызылординской области предлагает подписать отдельное межправительственное соглашение о создании на Байконуре специальной экономической зоны в целях привлечения инвестиций. Как отмечало ведомство, разработанной долгосрочной программой развития города предусмотрена возможность создания особой экономической зоны на территории комплекса "Байконур" с целью сформировать благоприятные условия для развития бизнеса.