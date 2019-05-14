Инвестиции в создание ОЭЗ на территории морского порта Оля составят 75 млрд рублей

ТАСС, 14 мая. Инвестиции в создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории морского порта Оля в Астраханской области составят 75 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к рабочей поездке президента РФ Владимира Путина в Астраханскую область.

"Общая сумма инвестиций по проекту - свыше 75 млрд рублей, из них затраты частного инвестора 13,9 млрд рублей - на строительство частного порта", - говорится в материалах.

Реализация проекта создания портовой ОЭЗ позволит обеспечить наращивание грузооборота по международному транспортному коридору "Северм - Юг". В рамках проекта будет создано более 2 тыс. рабочих мест.

В рамках совещания у президента в городе Ахтубинск (Астраханская область) будут приняты ключевые решения, которые позволят создать крупнейший на Юге России контейнерный хаб на международном транспортном коридоре "Север - Юг", сформировать инфраструктурные предпосылки для направления грузов из Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, Африки, стран Ближнего Востока в Европу и обратно, минуя Суэцкий канал, через территорию РФ.

Ежегодный грузооборот через территорию РФ с развитием коридора в перспективе составит от 17 до 25 млн тонн. Льготы и преференции портовой ОЭЗ создадут дополнительные конкурентные преимущества для российского порта на международном транспортном коридоре "Север - Юг", ведь ключевые порты соседних прикаспийских стран уже пользуются такими льготами, говорится в материалах.

Правительством Астраханской области и ООО "Портово-логистическая компания "Каспий" 19 апреля заключено соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта по строительству контейнерного порта в Лиманском районе Астраханской области. Цель соглашения - создать инфраструктуру планируемой портовой ОЭЗ.