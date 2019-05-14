Курс биткойна за сутки вырос на 16,3%

ТАСС, 14 мая. Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 16,3% и по состоянию на 11:40 мск достиг уровня в $8194,88 за единицу криптовалюты. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Капитализация рынка биткойна, согласно данным портала, достигла $145,12 млрд.

Котировки криптовалюты начали существенно расти в начале мая 2019 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но взрыв популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыты".