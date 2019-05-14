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В Приморье создадут центр цифровых активов

Центр будет заниматься разработкой и обращением финансовых инструментов на основе распределенных сетей данных

ТАСС, 14 мая.  Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) заключило с компанией, управляющей цифровыми активами, соглашение о строительстве Центра цифровых активов на острове Русский в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"На острове Русский в Приморском крае планируется создать Центр цифровых активов. Соответствующее соглашение заключено между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и компанией Amber Global Limited", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, задачей центра будет разработка и обращение финансовых инструментов на основе распределенных сетей данных, эти инструменты смогут применяться для финансирования дальневосточных предприятий и реализации их продукции на международных рынках.

В рамках центра планируется наладить оборот сырьевых поставочных фьючерсов, депозитарных расписок с обеспечением продукцией дальневосточных предприятий. В частности, сейчас разрабатывается актив, который будет обеспечен алмазами компании "Алроса" (даймонд-койн). Детальные предложения по проекту представят к июлю 2019 года.

Amber Global Limited управляет цифровыми активами, офисы расположены в Гонконге, Шэньчжэне, Пекине, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Компания работает на 40 площадках по обороту цифровых активов. Торговый оборот компании за 2018 год превысил $45 млрд.

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