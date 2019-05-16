В Минэнерго заявили, что Россия и ЕС готовы к переговорам по транзиту газа

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Сроки проведения трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины по транзиту газа затягиваются из-за политической неопределенности на Украине. Россия и Евросоюз уже готовы к переговорам, точная дата будет зависеть от решения украинской стороны, сообщил замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский, выступая на международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект".

"Сроки трехсторонних консультаций Россия-ЕС-Украина по транзиту газа затягиваются из-за политической неопределенности на Украине. Они будут зависеть от решения Украины. Россия и Еврокомиссия уже готовы к переговорам", - сказал Яновский.

Предыдущие переговоры по газу на уровне министров состоялись в середине 2018 года. Следующий раунд был назначен на май этого года.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.