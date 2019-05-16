Власти Татарстана просят перенести срок перехода на цифровое вещание на октябрь 2019 года

КАЗАНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана обратились к правительству РФ с просьбой о переносе сроков перехода на цифровое вещание на октябрь 2019 года, сообщила в четверг журналистам заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"У нас готово обращение Рустама Нургалиевича (президента Татарстана Рустама Минниханова) в адрес правительства Российской Федерации, мы ждем по нему окончательного решения. Мы так же обращаемся с просьбой перенести сроки перехода на цифровое вещание с 3 июня на октябрь. Письмо готово, направлено", - сказала она.

В мае Минкомсвязь России обновила график перехода с аналогового телевещания на цифровое, согласно которому четвертый этап начнется 14 октября в 21 регионе страны. Согласно предыдущему графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов должен был пройти в три этапа - 11 февраля, 15 апреля и 3 июня.

Перенос отключения аналогового телесигнала в некоторых регионах на 14 октября связан с дачным сезоном. Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".