Греф: сроки закрытия сделки по Denizbank сохраняются, но не все разрешения получены

НУР-СУЛТАН, 16 мая. /ТАСС/. Сроки закрытия сделки по продаже турецкого Denizbank сохраняются, но не все разрешения регулирующих органов получены, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Пока нет, но пока у нас разрешения не получены, мы ждем разрешения", - сказал Греф, отвечая на вопрос не планируется ли переносить сроки сделки по Denizbank.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым, общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/US Dollar был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 года у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 - на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).