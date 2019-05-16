Дума одобрила во II чтении право госкорпораций на согласие предоставлять страновые отчеты

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий круг организаций, имеющих право давать предварительное согласие на предоставление иностранным налоговым органам сведений об участниках международной группы компаний. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс (НК) РФ, документ был инициирован правительством РФ.

Согласно законодательству, налогоплательщики, являющиеся участниками международной группы компаний (МГК), представляют страновые сведения. По международным договоренностям, ФНС в автоматическом режиме обменивается с иностранными налоговыми органами сведениями о международных компаниях из указанных страновых отчетов.

При этом НК РФ устанавливает, что если страновой отчет содержит сведения в отношении участников МГК, включенных в перечень стратегических предприятий, то информация о деятельности таких участников передается за рубеж только при наличии предварительного согласия федерального органа исполнительной власти. Законопроектом предусматривается, что такое предварительное согласие могут давать не только федеральные органы власти, но и государственные корпорации, представляющие собственника в отношении участников МГК, включенных в перечень стратегических предприятий.

"Принятие федерального закона направлено на обеспечение защиты интересов Российской Федерации при передаче компетентным органам иностранных государств (территорий) страновых отчетов, содержащих сведения об участниках международной группы компаний, включенных в соответствии с законодательством РФ в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ", - говорится в пояснительной записке.

В связи с тем, что принятие законопроекта улучшит положение налогоплательщиков, для вступления его в силу предусмотрен особый порядок (со дня официального опубликования с приданием его положениям обратной силы), указывают в кабмине.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, законопроект регламентирует условия признания цен, применяемых в сделках по уступке налогоплательщиком-банком прав (требований), рыночными для целей налогообложения. Цены признаются рыночными, если уступка прав осуществляется: в рамках реализации мероприятий, предусмотренных планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо в соответствии с актом правительства при исполнении оборонного заказа.

Такие сделки не признаются контролируемыми для целей налогообложения. В отношении такой уступки не применяется лимит размера убытка, предусмотренный для уступки (переуступки) права требования налогоплательщиком.

Также законопроект предлагает не учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы в виде сумм прекращенных денежных обязательств налогоплательщика в соответствии с актом правительства при исполнении оборонного заказа. Эти суммы денежных обязательств признаются безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию). Нормы коснутся налоговых периодов начиная с 1 января 2018 года.