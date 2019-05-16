Госдума приняла во II чтении законопроект о фотофиксации техосмотра автомашин

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Госдума в четверг во втором, основном чтении приняла правительственный законопроект о совершенствовании порядка техосмотра автомобилей, включающий введение фотофиксации осмотра машин и устанавливающий дополнительные требования к операторам ТО.

Законопроектом закрепляется, что фотофиксация транспортного средства проводится "в момент проведения технического диагностирования". Требования к самому изображению, порядок хранения фотографий в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, а также требования к точности координат места проведения ТО будут определять уполномоченные органы исполнительной власти. Изначальная версия законопроекта предусматривала видеофиксацию всего процесса техосмотра, однако во время работы над текстом профильный комитет по транспорту и строительству поддержал поправку, сохранив лишь требование фотофиксации.

Документом также уточняется, что техосмотр проводится на диагностической линии. Это "совокупность средств технического диагностирования и оборудования, включая средства фотофиксации, а также программного обеспечения, необходимого для проведения технического осмотра". Допускается использование передвижных диагностических линий. В то же время законопроектом предусмотрено "наличие в штате не менее одного технического эксперта на каждой диагностической линии, на которой он осуществляет техническое диагностирование по основному месту работы". Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, то он должен иметь квалификацию эксперта.

Законопроект обязывает операторов техосмотра рассчитывать пропускную способность каждой линии по методике, разработанной уполномоченными органами власти. Если же оператор превысит максимальное число машин на линии более чем на 5%, то в таком случае автоматизированная информационная система не позволит выдать диагностическую карту.

Отдельная новелла законопроекта - наделение Российского союза автостраховщиков полномочиями по проверке соблюдения операторами техосмотра условий их аккредитации, включая выполнение новых требований. Наблюдение будет осуществляться объединением страховщиков посредством анализа информации, содержащейся в единой автоматизированной системе техосмотра и реестре операторов ТО. Законопроектом также прописано, что порядок проведения техосмотра автобусов будет определять правительство РФ при участии полиции.