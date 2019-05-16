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Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России выросла до 7,52%

В последней декаде апреля ставка находилась на уровне 7,49%
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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%, говорится в материалах Банка России.

Для сравнения, в последней декаде апреля ставка находилась на уровне 7,49%, свидетельствуют данные ЦБ.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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