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Чистый отток капитала из России за четыре месяца вырос до $34,7 млрд

Показатель вырос почти в 1,9 раза
Здание ЦБ РФ Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - апреле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $34,7 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По итогам первых четырех месяцев 2018 года этот показатель составил $18,5 млрд.

Как отметили в ЦБ, динамика оттока капитала была обусловлена "увеличением чистого приобретения иностранных активов банковским сектором наряду с более существенным, чем годом ранее, сокращением внешних обязательств".

В 2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году.

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