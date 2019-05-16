"Русал" вложит $200 млн в завод в США

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Советы директоров "Русала" и американского холдинга Braidy Industries одобрили инвестиции российской компании в размере $200 млн в создание совместного предприятия по производству плоского алюминиевого проката для автомобильной промышленности в Ашленде (штат Кентукки, США). Совместное заявление компаний опубликовано на платформе Business Wire.

Доля "Русала" в заводе Braidy Atlas составит 40%.

Сделку планируется закрыть во втором квартале 2019 года.

Как сообщалось, проектная мощность прокатного завода составит 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год .Стан холодного проката сможет производить листы шириной 104 дюйма (264,16 см) - самые широкие листы холодного проката в США.

"Русал" будет поставлять 200 тыс. тонн слитков и слябов из сертифицированного низкоуглеродистого алюминия в течение 10-летнего периода, что позволит Braidy снизить выбросы углерода на 20% по сравнению с его ближайшим конкурентом", - отмечается в заявлении.

По данным "Русада", спрос на плоский алюминиевый прокат в США на протяжении последних 5 лет демонстрирует активный рост, ключевым драйвером которого является государственная программа по снижению среднего расхода топлива при выпуске новой автомобильной продукции (CAFE), побуждающая производителей деталей и оборудования как можно скорее переходить на использование алюминиевых компонентов.