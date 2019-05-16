ЦБ считает правильной процедуру смены НПФ с передачей активов через пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Банк России считает правильным введение правил перехода граждан из одного НПФ в другой с передачей активов через пять лет, чтобы гражданин не терял инвестдоход. Об этом сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Он напомнил, что с начала 2019 года действует закон, обязывающий НПФ информировать граждан о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода накоплений из одного фонда в другой (чаще, чем раз в пять лет). Этим же законом предусматривается возможность подачи заявление о переходе между НПФ или из ПФР с помощью портала госуслуг.

"Достаточно ли этого? Нет, полностью недостаточно. Потому что сохраняется главный стимул для конкуренции пенсионных фондов за клиента в моменте. Этот стимул связан с тем, что при переходе переходят и активы", - сказал Чистюхин.

"В этом плане очень привлекательным является тот подход, который в свое время был предложен в рамках индивидуального пенсионного капитала, когда переход гражданина осуществляется в любой момент времени, а активы передаются через пять лет. Мне кажется - независимо от того, индивидуальный это пенсионный капитал или те системы, которые действуют сегодня - будущее за такого рода решениями", - заключил он.

Сейчас при переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой досрочно, то есть если с момента предыдущей фиксации дохода прошло меньше пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход - по подсчетам газеты "Коммерсант", потери уже превысили 120 млрд рублей.

В апреле две ассоциации пенсионных фондов предложили свои варианты порядка переходов. Ассоциация НПФ (АНПФ) предложила приостановить досрочные переходы между страховщиками до 2023 года. Затем другая СРО - Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) - предложила ограничить перевод накоплений одним разом в пять лет - в момент наступления фиксации инвестиционного дохода на счетах застрахованных лиц.