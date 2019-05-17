РЖД разместили "зеленые" евробонды на €500 млн

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) разместили "зеленые" еврооблигации (направленные на финансирование проектов, улучшающих окружающую среду и экологию) на €500 млн, со ставкой купона 2,2% и сроком погашения восемь лет. Об этом сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.

"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором размещения "зеленых" еврооблигаций РЖД объемом €500 млн, ставкой купона 2,2% и сроком погашения восемь лет. Сделка стала первым размещением "зеленых" еврооблигаций эмитентом из России или СНГ", - сказал топ-менеджер.

Он также отметил, что возможность размещения подобных бондов связана с экологичностью железнодорожного транспорта. "Книга заявок на пике составила почти €1,8 млн. В рамках сделки поступило более 130 заказов от инвесторов, что является рекордным для транзакции российского эмитента, деноминированной в евро. Существенный спрос позволил несколько раз снижать ценовые параметры сделки - с 2,5% до 2,375% и затем до 2,15-2,25%. Финальная доходность составила 2,2%. Это стало самой низкой ставкой купона в евро в истории размещений российских эмитентов", - сказал Соловьев.

По его словам, европейские инвесторы купили 49% выпуска, на российских инвесторов пришлось 26% бумаг, 18% ушло британским инвесторам, 6% - азиатским и 1% выкупили инвесторы из США. Фонды купили 46% выпуска, банки - 37%, 14% пришлось на другие типы инвесторов, и 3% купили частные банки.

Ранее генеральный директор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания видит перспективы для запуска в России механизма "зеленых" облигаций.