Эксперт: архитектура монетизации интеллектуальной собственности в РФ применима за рубежом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Созданная в России пятиуровневая архитектура для работы в цифровой среде интеллектуальной собственности может быть интегрирована и масштабирована в практику других стран. Такое мнение высказала в четверг вице-президент Ассоциации IPChain по правовым вопросам Ирина Яковлева на дискуссионной сессии в ходе Петербургского международного юридического форума.

"Наша архитектура для работы в цифровой среде может быть интегрирована и масштабирована в практику других стран, это значит, что все мировое сообщество сможет обмениваться опытом в сфере интеллектуальной собственности",- сказала она. Яковлева пояснила, что бизнес-модель была разработана после проведенного IPChain кросс-отраслевого исследования ведущих экономик мира. По его результатам эксперты сформулировали универсальную пятиуровневую архитектуру, состоящую из индустриального, экосистемного, платформенного, инфраструктурного и государственно-правового уровней. При этом, Россия оказалась единственной страной, где все пять уровней архитектуры рынка заполнены.

Интеграция же российской бизнес-модели в других странах, по мнению Яковлевой, позволит мировому сообществу обмениваться опытом в сфере интеллектуальной собственности. "Такая схема работы открывает большие перспективы на международном уровне", - заметила эксперт. Она добавила в этой связи, что цифровые технологии дают огромные возможности для введения интеллектуальной собственности в экономический оборот.

В свою очередь, председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов отметил, что современные технологии помогают правообладателям монетизировать объекты интеллектуальной собственности, которые уже давно являются прибыльном нематериальным активом. А принявший участие в дискуссии немецкий социолог и медиа-исследователь Фолькер Грассмук заметил, что новые технологии, к примеру, искусственный интеллект, призваны помочь человеку лучше ориентироваться в многообразии информации, обрабатывать и применять полученные данные. "Здесь ключевой элемент это доступ к знаниям", - сказал он.