Совфед 22 мая рассмотрит пакет законов о продлении амнистии капиталов

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании 22 мая рассмотрит внесенный правительством РФ пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов, говорится в материалах повестки ближайшего пленарного заседания палаты.

Законы вносят поправки в Налоговый кодекс РФ, а также в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях.

В рамках третьего этапа амнистии физлица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Участникам амнистии капиталов предоставляются гарантии от уголовного и административного преследования, если их деяния, за которые была положена ответственность, были совершены до 1 января 2019 года (ранее - до 1 января 2018 года). От уплаты налога на доходы физических лиц освобождаются доходы в виде прибыли контролируемой иностранной компании, которые учитываются при определении налоговой базы в 2019 году у налогоплательщика. При этом данный налогоплательщик не должен был признаваться налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 года.

Принятие законов направлено на создание благоприятных условий для осуществления перевода активов в российскую юрисдикцию, говорится в сопроводительных документах. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капиталов как минимум на год, но только для тех, кто переводит средства в РФ и регистрирует бизнес в специальных административных зонах.

Первый этап амнистии проходил с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года, тогда налоговики собрали около 7,2 тыс. деклараций о зарубежном имуществе и активах россиян. Второй этап стартовал 1 марта 2018 года и завершился 28 февраля 2019 года. В рамках второго этапа россияне задекларировали более 10 млрд евро.