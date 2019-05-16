Беглов попросил правительство РФ снизить норматив оплаты жителей Петербурга за газ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правительству РФ с просьбой снизить норматив оплаты для жителей города за газ. По его мнению, горожане переплачивают за газ ежегодно около 300 млн рублей. Об обращении в правительство РФ Беглов сообщил в эфире телеканала "78".

Ранее Беглов, отчитываясь перед местными депутатами, заявил, что индексация тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге летом будет ниже, чем планировалось. Это стало возможным в результате проверок и оптимизации работы с теплоснабжающими организациями

"Я попросил решить для нашего города два вопроса. Первое - это, конечно, газоснабжение, у нас есть соответствующий норматив, по которому платят за газ горожане. Но, когда мы посмотрели разницу между счетчиком и между оплатой, то она составила более 300 млн рублей в год, и я попросил [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева, чтобы он поручил посмотреть и снизить нам норматив, чтобы горожане не переплачивали деньги за газ", - отметил Беглов.

Ранее в четверг Беглов сказал депутатам, что начата проверка снабжающих организаций, уже выявлены необоснованные затраты, устраняются лишние посредники. Эти меры должны привести к тому, что летом индексация тарифов на услуги ЖКХ на газ, воду, электроэнергию, тепло будет ниже, чем планировалось.

По словам Беглова, сегодня городское хозяйство Санкт-Петербурга находится "не в самом лучшем состоянии". В частности, он указал на высокий процент износа сетей, который по итогам прошлого года составил почти 45%.