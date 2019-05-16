Эксперт: созданная в РФ сеть IPChain позволяет следить за сроками действия авторских прав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Созданная в России национальная сеть IPChain позволяет отслеживать сроки действия авторских прав на произведения, чтобы по истечении этих сроков исключить возможность присвоения произведений. Такое мнение высказал президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский, выступая на дискуссионной сессии в рамках Петербургского международного юридического форума.

"После создания IPChain появилась возможность отслеживать сроки действия авторских прав на произведения, чтобы после их истечения права никто не присвоил", - сказал он. По словам Засурского, объект интеллектуальной собственности необходимо регистрировать на ограниченный срок с возможностью продления, при этом правовую охрану нужно предоставлять тем, кто этого хочет. "Многие думают: я создал объект авторского права, значит, он мой, но для того, чтобы это утверждать, нужно объект зарегистрировать", - заметил он, назвав данный момент ключевым в процессе эволюции авторского права.

В свою очередь, вице-президент по исследованиям и развитию Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская в контексте дискуссии указала на проблему конфликта интересов автора и его агента. Она пояснила, что множество судебных разбирательств происходят из-за того, что автор создает произведения на безвозмездной основе, а агент требует выплатить комиссию. "Нужно всегда помнить об институциях, которые несговорчивы, и не забывать о воле автора: он всегда будет хотеть, чтобы доступ к его произведениям был шире, иногда это происходит в ущерб вознаграждению, а иногда и путем отказа от него", - сказала эксперт.

А партнер юридической компании Noerr LLP Торстен Краул назвал доверие между контрагентами принципиальным аспектом для того, чтобы избежать конфликтов при работе с объектами авторского права. "Мы активно вводим новые технические средства идентификации - электронная подпись, блокчейн, биометрические средства верификации, которые позволяют проводить многие электронные операции, но важно помнить, что в цифровой среде все упирается в доверие", - убежден он. По его словам, все стороны процесса должны понимать, что технологии могут эффективно использоваться только тогда, когда они точно знают своих партнеров по контракту.