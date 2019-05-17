В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям

ТОКИО, 17 мая. /ТАСС/. Решение США внести корпорацию Huawei в черный список может ударить по интересам японских компаний. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

Как передает информационное агентство Kyodo, он напомнил, что некоторые японские компании поставляют Huawei комплектующие детали и узлы. "Нужно отдавать себе отчет, что решение США окажет немалое влияние на наш бизнес", - сказал вице-премьер.

На отдельной пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко сообщил в пятницу, что его ведомство сейчас ведет активный сбор материалов по этой проблеме. "Нас интересует воздействие, которое сложившаяся ситуация может оказать на японские компании", - отметил он.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.