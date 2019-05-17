Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

При этом комиссионный доход биржи вырос на 11,1%, достигнув 6,117 млрд рублей, отмечается в релизе по итогам публикации отчетности.

Базовая прибыль на акцию в рублях уменьшилась на 28,3% - с 1,91 рублей в первом квартале 2018 года до 1,37 рублей за отчетный период 2019 года.

Чистая прибыль компании снизилась за счет более высоких темпов роста операционных расходов (на 5,9%, до 3,736 млрд рублей) по сравнению с операционными доходами (на 4,2%, до 10,283 млрд рублей). Так, согласно отчетности, основные расходы пришлись на персонал (рост на 2,9%, до 1,755 млрд рублей) и на амортизацию и содержание имущества и нематериальных активов (рост на 8,1%, до 1,204 млрд рублей). Кроме того, сумма прочих операционных расходов составила 2,653 млрд рублей, из которых большая часть - 2,358 млрд рублей - представляет собой управленческую оценку риска, связанную с выявленной мошеннической деятельностью на зерновом рынке.

Динамика роста операционных расходов Мосбиржи в первом квартале 2019 года уменьшилась, составив неполные 6%. Аналогичный показатель прошлых периодов варьировался в районе 7-8%. Согласно релизу биржи по итогам публикации отчетности, сокращение операционных издержек произошло благодаря "политике строгого контроля над расходами". "По операционным расходам мы хорошо удерживаем динамику… исторически мы показываем 7-8%", - пояснил финансовый директор Московской биржи Максим Лапин.

Он добавил, что на увеличение операционных расходов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года повлияли в первую очередь растущие затраты на персонал для реализации проекта Market Place. "Мы нанимаем людей под реализацию проекта Market Place, то есть база расходов растет <...> По сути расход на персонал - это половина расходов, поэтому сдержанная динамика и означает, что и общая динамика такая", - отметил финдиректор.

Комиссионный доход Мосбиржи

Комиссионные доходы Московской биржи по итогам января - марта 2019 года выросли на 11,1% и достигли 6,117 млрд рублей, отмечается в отчетности биржи по МСФО. Самый высокий рост продемонстрировали срочный и денежный рынки, комиссионный доход которых возрос на 32,5% и 23,2% соответственно благодаря пересмотру тарифов по единому пулу и внедрению новых продуктов.

Несмотря на рост комиссионного дохода, объем торгов на срочном рынке уменьшился по сравнению с первым кварталом предыдущего года на 9,1% из-за снижения объема торгов валютными, индексными контрактами и контрактами на акции вследствие пониженной волатильности на рынке базового актива. Объем торгов на денежном рынке также показал отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом (-1,2%).

При этом доход от расчетно-депозитных услуг в первом квартале 2019 года году увеличился на 13,4%. Прочий комиссионный доход, основную часть которого составила комиссия товарного рынка, по сравнению с прошлым годом вырос на 65,8%.

"Мы продолжаем развивать нашу продуктовую линейку, реализуем проекты, направленные на рост комиссионного дохода, и осуществляем строгий контроль над расходами. Комиссионные доходы в первом квартале 2019 года росли быстрее, чем в предыдущие два квартала, и увеличились на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый высокий рост продемонстрировали денежный и срочный рынки. Пересмотр тарифов по единому пулу и внедрение новых продуктов способствовали достижению этого результата", - прокомментировал Лапин.