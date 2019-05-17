"Газпромнефть-Аэро" планирует в 5 раз увеличить продажу топлива за рубежом к 2030 г.

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", планирует к 2030 году в пять раз увеличить продажу топлива за рубежом, сообщил генеральный директор компании Владимир Егоров, его слова приводятся в пресс-релизе.

"Международный авиатопливный бизнес компании активно развивается и на сегодняшний день имеет самую широкую географию среди российских топливных операторов. Долгосрочная стратегия "Газпромнефть-Аэро" предполагает дальнейшее расширение международной сбытовой сети и увеличение объемов реализации топлива за рубежом в 5 раз к 2030 году", - отметил он.

"Газпром нефть" также уже расширила географию заправок "в крыло" до 200 международных аэропортов.

Международный аэропорт "Лютин" (город Циндао в Китае) стал двухсотым в сбытовой сети компании за рубежом и двадцать пятым в КНР. Заправка "в крыло" была произведена для авиакомпании "Волга-Днепр".

"Благодаря партнерству с крупнейшими национальными авиатопливными компаниями "Газпромнефть-Аэро" обеспечивает заправку 18 российских и иностранных авиаперевозчиков в 66 странах мира. По итогам первого квартала 2019 года компания увеличила объем продаж авиатоплива в зарубежных аэропортах на 26% - до 88 тыс. тонн", - сообщили в компании.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года.