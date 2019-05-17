Проект по экспорту услуг поможет увеличить число интуристов на 50% на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Участие Ставропольского края в проекте по экспорту услуг в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" может привести к увеличению числа посещающих регион иностранных туристов на 50%. Об этом сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров во время ежегодного отчета о социально-экономическом и общественно-политическом положении края.

"Ставропольский край готов принять участие в мероприятиях федерального проекта "Экспорт услуг". Ожидаемый результат - в росте объемов платных туристских услуг и увеличении числа иностранных туристов на 50%. При успешной реализации этого проекта суммарный вклад туристкой индустрии в валовой внутренний продукт Ставропольского края к 2024 году может увеличиться в 1,5 раза", - сказал он.

По словам Владимирова, за последние пять лет регион посетили более 6 млн человек, из них иностранных туристов около 5%, порядка 70 тыс. человек в год. Порядка 80% туристов прибывают в регион из стран СНГ и Балтии, также регион принимает туристов из Турции, Израиля, Франции, Кореи, США, Италии, Греции и других стран, растет число туристов из Китая.

"Поручаю правительству края выйти в правительство РФ с инициативой о внесении поправок в паспорт национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которые позволили бы предусмотреть возможность привлечения средств федерального бюджета на софинансирование региональных проектов в туристической отрасли", - сказал Владимиров.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд/.