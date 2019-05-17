В аэропорту Хатанга Красноярского края построят новый терминал

КРАСНОЯРСК, 17 мая. /ТАСС/. Новый терминал в малом аэропорту Хатанга на Таймыре, который в этом году был передан в федеральную собственность, планируется построить в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу в Норильске на заседании оперативного штаба по реконструкции аэропорта Алыкель министр транспорта региона Константин Димитров.

"На Таймыре Хатангу передали в "Аэропорты Красноярья". В этом году планируется строительство нового терминала в Хатанге и приобретение новой техники. Региональная авиация, малые аэропорты вздохнут, новая жизнь туда придет, новые здания появятся, новая техника. Соответственно привлекательность в авиасообщении появится", - сказал Димитров.

По его словам, с передачей в этом году пяти региональных аэропортов в федеральную собственность в жизни малой авиации наступил новый этап. Димитров отметил, что для дальнейшего развития внутрирегиональных перелетов нужны новые самолеты, которые заменили бы устаревшие АН-2, АН-3. "К сожалению, пока российские предприятия не выпустили новые типы судов <…>, но есть перспективные наработки. <…> Возможно, мы вернемся к старым традициям летать больше на самолетах, а не на вертолетах. Это и надежнее, и дешевле, и более мобильно", - подчеркнул министр.

В 2012 году было создано федеральное казенное предприятие "Аэропорты Красноярья", в которое были переданы аэропорты Кодинска, Мотыгино, Северо-Енисейска, Туруханска и Подкаменной Тунгуски. В 2018 году ФКП был передан аэропорт Диксон, в 2019 - аэропорты Туры, Байкита, Ванавары, Хатанги и Енисейска. В региональной собственности остаются аэропорты "Черемшанка", Игарка и Богучаны, их передача в федеральную собственность не планируется.