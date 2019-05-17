"Мегафон" пока не видит предпосылок для делистинга с Мосбиржи

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. "Мегафон" пока не принял решение о делистинге с Московской фондовой биржи, сейчас не видит для этого предпосылок. Об этом сообщил журналистам гендиректор компании Геворк Вермишян в кулуарах финала конкурса технологических проектов "Криптонит Startup Challenge", который проходит в пятницу в Москве.

"Нет, [решение] пока не принято. Мы не собираемся принимать такое решение - пока предпосылок по делистингу с Мосбиржи нет", - сказал он.

В середине апреля структура "Мегафона" - "Мегафон Финанс" - направила миноритариям (являются держателями 0,8% акций компании) требование о выкупе у них акций оператора по цене в 659,26 руб. за бумагу. Сейчас компания "Мегафон Финанс" и аффилированные с ней лица контролируют 99,2% акций "Мегафона".

В соответствии с требованиями законодательства, при достижении порога владения в 95% совокупно с афиллированными лицами, "Мегафон Финанс" получает право направить требование о принудительном выкупе оставшимся держателям акций. В результате предварительных шагов уровень в 95% был перейден, пояснили тогда ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее "Мегафон" сообщал о том, что до середины 2019 года компания примет решение о возможном выкупе доли миноритарных акционеров и делистинге с Московской биржи.

"Мегафон Финанс" объявил о намерении выкупить у миноритариев оператора акции по цене 659 руб. 26 коп. за бумагу в рамках обязательного предложения в конце 2018 года 11 марта "Мегафон" сообщал, что держатели 20,36% капитала "Мегафон" воспользовались офертой по выкупу акций компании. В числе предъявленных к выкупу акций 18,96% принадлежало Газпромбанку, который сообщил о выходе из капитала "Мегафона" 5 марта. Также в начале марта "Мегафон" объявил о предоставлении "Мегафон Финанс" займа в размере не более 90 млрд руб. сроком до трех лет с нулевой процентной ставкой.

После выкупа 20,36% акций "Мегафон Финанс" стал владельцем 42,88% капитала оператора. 56,32% акций принадлежат компании USM Алишера Усманова. Еще 0,8% капитала компании остаются на руках у миноритариев.

Создание СП

Вермишян также рассказал, что на следующей неделе в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России может быть подано ходатайство о создании совместного предприятия "Мегафона", Mail.ru Group, Alibaba и РФПИ может быть подано на следующей неделе.

Он также добавил, что все процедуры создания СП могут завершиться в ближайшее время, не уточнив конкретные сроки.

В сентябре 2018 года Alibaba, Mail.ru Group, "Мегафон" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого будет создано крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и странах СНГ под названием AliExpress Russia. Alibaba Group внесет в СП текущий бизнес AliExpress в России и российскую часть площадки Tmall, а также будет в будущем инвестировать в СП.

В свою очередь, Mail.ru Group вложит в СП маркетплейс для продажи китайских товаров Pandao, денежные средства и дистрибуцию в формате интеграции с продуктами Mail.ru Group.

"Мегафон" продаст Alibaba Group свои 10% в Mail.ru Group, получив взамен долю в AliExpress Russia.

Ранее сообщалось, что закрыть сделку планируется в I квартале 2019 г. В результате владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.ru Group (15%) и РФПИ (13%). Таким образом, российские игроки суммарно получают 52% в СП.