Печенье со вкусом васаби, крепкое пиво, молочный шоколад. Что еще Россия продает в Китай?

Какие товары в Китае популярны настолько, что их подделывают? Как относятся к тем, кто предпочитает "Балтику №9"? Действительно ли они любят русскую водку?

Экспорт продовольствия и продукции агропромышленного комплекса из России в Китай в начале 2010-х был в пределах 1,2 млрд в год, по данным Российского экспортного центра (РЭЦ). С 2015 года он растет благодаря увеличению вывоза маслосемян, крупным поставкам переработанной сельхозпродукции (масла, мука) и готовых продуктов — кондитерских изделий, напитков, а также увеличению отгрузок рыбы и морепродуктов. В 2017-м экспорт в Китай достиг $1,78 млрд, а в прошлом году превысил $2,5 млрд (рост 42%). Производители рассказали ТАСС, какие продукты популярны в Китае. Шоколад "Аленка", вафли "Коровка". И их китайские подделки Шоколад — в числе любимых сувениров, которые увозят с собой китайские туристы из России. А кондитерские изделия входят в топ-10 экспортируемых товаров в Китай, по данным РЭЦ.

Сколько кондитерских изделий поставляют россияне в Китай В 2018 году российские компании экспортировали в Китай 52,3 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 35,6% больше, чем в предыдущем году. Доля Китая составила 10% в поставках продукции, по данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). Продолжение

Одни производители изобретают товары специально для китайских потребителей: "Мы предлагаем печенье Oreo со вкусом манго, острых куриных крылышек и васаби", — рассказали в "Мондэлис Русь".

Другие ничего не меняют кроме упаковки — она, согласно китайским нормативам, обязательно должна быть герметичной, например конфеты, закрученные в обертку, не поставляют в страну. "У нас на первом месте по объемам поставки — вафельные конфеты "Коровка", — рассказывает Сергей Насенко, гендиректор ООО "Объединенные кондитеры". — Шоколад "Аленка" тоже хорошо покупают. Интересно, что мы долго продумывали дизайн обертки "Аленки" для китайского рынка. Думали: "Может быть, чуть-чуть вытянуть глаза?" Но передумали. Писали название китайскими иероглифами, на латинице — не пошло. Остановились на том, что название — "Аленка" — написано на кириллице, а все остальное — на китайском. Так мы попали в тренды с миловидной русской девочкой, но этикетка — не самое главное. Им нравится молочный шоколад, он для них не слишком сладкий".

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Одна из проблем работы в Китае — небрежное отношение к авторскому праву. Китайские коммерсанты подделывают "Аленку" или выпускают якобы российский шоколад с портретом Путина. Эти товары появляются и исчезают регулярно. При этом экспорт кондитерской продукции в страну ежегодно растет, и производители оптимистичны в прогнозах о поставках в ближайшие годы. Один пломбир в год Китайцы с опаской относятся к молочным продуктам. Еще 30 лет назад считалось, что у представителей нации нет какого-то нужного фермента, который позволяет переваривать молоко. Китаец даже может погибнуть, говорили распространители этого мифа, если выпьет стакан сырого молока. В последние два-три десятка лет они привыкли к йогурту. Правда, предпочитают не настоящий, а соевый сыр и творог. А вот наше мороженое поставляли в страну еще при Советском Союзе, потом были поставки и в 90-е, и в нулевые, сейчас спрос растет, и российские производители надеются, что смогут возить в Китай больше пломбиров. В этом году 45 фабрик получили аккредитацию на поставки в Китай, сейчас они занимаются получением сертификатов CCIC (China Certification & Inspection Group) — прохождение экспертизы обязательно для поставок большей части продовольствия (от мяса до меда и фруктов). Участники надеются, что успеют начать поставки в этом сезоне.

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"Сейчас в России производят 438 тыс. тонн мороженого в год. Это довольно много; для сравнения: в СССР производили 450 тыс. тонн. Большая часть мороженого остается в стране, на экспорт идет 4,5%, основной импортер — страны СНГ, Китай берет менее 1%", — рассказывают в Союзе мороженщиков России. Самый востребованный вид мороженого в Китае — это пломбир. Ценовая категория — средняя. Но этот тренд виден по поставкам российских фабрик. Китайские предприниматели, которые ездят за российским мороженым на завод в амурский Благовещенск (это меньше километра до китайского Хайхэ), набирают коробки преимущественно с дешевым мороженым. Китайский рынок сулит прибыль за счет количества потребителей, в целом китайцы не привыкли есть мороженое. Если россиянин в среднем съедает 3 кг мороженого в год (в Москве — больше), то китайцу хватает одного шарика или пломбира — 50 г. В 2018 году российские компании экспортировали в Китай 19,66 тыс. тонн мороженого на сумму $46,43 млн. С начала этого года продажи выросли на 8% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Пивные игры: кто сможет выпить "Балтику №9" Китайский рынок — рай для пивоваров: он в семь раз больше российского, рекламировать пиво можно где угодно — на телевидении, в интернете, на баннерах, на билбордах — без ограничений, а не как в России. И спрос растет каждый год.

"Экспорт в Китай вырос на 91% за три года, — рассказывают в пивоваренной компании "Балтика". — Мы начали поставлять в 2000 году и были одними из первых в России, кто начал работать с Китаем. Сейчас продаем 50 видов пива под 13 брендами. Флагман — пиво "Балтика", которое продается в премиальном сегменте по средней цене".

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Китайцы сами производят пиво с низким содержанием алкоголя — примерно 3%. "Слабая" "Балтика №3" с "оборотом" 4,8%, по идее, должна была их максимально впечатлить, но не менее популярными оказались "Балтика №7" и "Балтика №9" — один из самых "убойных" видом российского пива. "У китайцев есть пивные игры: кто и какую "Балтику" может выпить? К тем, кто предпочитает "девятку", относятся с особым уважением", — добавили в компании. Прошлой осенью три вида "Балтики" — "№3", "№7" и "№9" — стали продаваться через агрегатор Tmall.com (еще одна площадка Alibaba Group). Рекламируют пиво незатейливо, как и все российские товары, представление "пиво из России" или "пиво номер один в России" — это достаточный аргумент для китайцев. Большая часть спроса, по данным "Балтики", приходится на северо-восточные провинции Китая — это территории, которые граничат с Россией. В компании AB InBev Efes ("Белый медведь", "Клинское", "Сибирская корона") уточняют, что наибольшим спросом пользуется пиво лагер (это не слишком крепкое и самое популярное в мире) из низкоценового сегмента. Поставки начались в 2013 году. Состав пива, продаваемого в Китай, никак не меняется, производители только переводят упаковку на китайский. 30 марок русской водки В Китае есть водка, которую производят по русскому рецепту, и местная 60-градусная водка. Но часть спиртного страна закупает у Швеции, США, Латвии, России, Белоруссии. Россия — крупнейший экспортер водки в мире с долей 15,2% — продала в Китай 1,12 тыс. тонн в прошлом году.

Сколько водки российские заводы поставляют в Китай В 2017 году в Китай продали 0,74 тыс. тонн водки, в 2016 году — 0,51 тыс. тонн, в 2015 году — 0,37 тыс. тонн. Производители поставляют в страну водку более чем 30 различных торговых марок и брендов, по данным экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр". Продолжение

Если вы собираетесь с деловым визитом в Китай, очень вероятно, что местные попросят вас привезти с собой водку. Это один из самых популярных сувениров, которые китайские туристы увозят из России наряду с шоколадом. Но как видно из статистики, нельзя сказать, что российские экспортеры нашли золотую жилу в Поднебесной. Китай — 12-й по объему импортер отечественной водки.

Что еще российские производители поставляют в Китай В российском экспорте в Китай превалируют рыба и морепродукты, в основном в виде замороженного продукта для дальнейшей переработки. Их доля снизилась с 90–95% в начале 2010-х до 55–60% в настоящее время. Существенны поставки масличных (соя, рапс и лен) и растительных масел — доли этих групп достигли 13% и 14% — и поставки кондитерских изделий, рыбной муки, пшеничной муки, напитков, непищевого сырья. Зерно поставляется небольшими партиями — масштабному экспорту препятствует отсутствие разрешений с китайской стороны и удаленность зерноизбыточных регионов РФ от центров спроса в Китае, по данным Российского экспортного центра. Продолжение

Свинина, говядина, мясо птицы. Все через Гонконг Российские производители долго не поставляли мясо и мясные продукты в Китай из-за ограничений, связанных с эпидемиями африканской чумы свиней в регионах. Сейчас поставки снова идут, впрочем, в прошлые годы компании поставляли мясо в Гонконг, а оттуда коммерсанты развозили пришедшие товары по Китаю.

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