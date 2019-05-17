Шесть зампредов ВЭБ.РФ заработали за 2018 год больше своего руководителя

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Шесть заместителей председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ по итогам прошлого года задекларировали доход, превышающий доход главы госкорпорации Игоря Шувалова. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу материалы ВЭБ.РФ.

Согласно опубликованным данным, наибольший доход задекларировал первый зампред Николай Цехомский в размере 235,6 млн руб. Другой первый зампред Михаил Полубояринов задекларировал 135,2 млн рублей по итогам 2018 года, а зампред Алексей Иванченко за прошлый год заработал 115,1 млн рублей.

Также по размеру задекларированного дохода Шувалова обошли зампреды Сергей Лыков, Артем Довлатов и Светлана Ячевская, которые задекларировали 72,1 млн, 76 млн и 100,5 млн рублей соответственно.

В свою очередь глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов за 2018 год задекларировал доход в размере 71 млн рублей. Вместе с супругой в совместной собственности располагает тремя квартирами в России площадью 109, 74, 116 кв. м и одним нежилым помещением в 2015 кв. м (у супруги нежилое помещение в общедолевой собственности). Еще одна квартира в 171 кв. находится в общедолевой собственности супругов. Также у них в пользовании находится дом в России (площадь 4174,1 кв. м) и в Австрии (1480 кв. м) и квартира в Великобритании (483 кв. м). Кроме того, в сведениях о доходах указано, что Шувалову и его супруге принадлежат четыре транспортных средства марок Jaguar, ВАЗ, ЗИЛ и ГАЗ.