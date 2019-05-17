"Вертолеты России" модернизируют противопожарный Ка-32

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") планирует модернизировать многоцелевые вертолеты семейства Ка-32. Презентация этой программы прошла на XI Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы холдинга.

По словам гендиректора холдинга Андрея Богинского, в рамках модернизации на вертолет планируется новое бортовое радиоэлектронное оборудование, более мощные двигатели ВК-2500ПС-02 и усовершенствованную систему пожаротушения. "Вертолеты типа Ка-32 занимают особое место в продуктовой линейке холдинга. Им нет равных в устойчивости, управляемости и компактности, особенно если речь идет о тушении пожаров в условиях плотной городской застройки. На HeliRussia мы представляем программу модернизации семейства Ка-32", - сказал Богинский.

В пресс-службе уточнили, что первый крупный проект модернизации Ка-32 будет проводиться под управлением "Вертолетной сервисной компании" (ВСК). Технические решения в авионике обновленного Ка-32 уже апробированы на вертолетах Ми-38 и Ка-62. "Новый водяной бак СП-32 отечественного производства отличается от иностранных аналогов более выгодной ценой, вмещает четыре тонны воды, имеет цифровое управление и улучшенную эргономику при заборе и сливе воды. Кроме того, он может эксплуатироваться в зимних условиях", - отметили в холдинге.

На выставке HeliRussia "Вертолеты России" также представили стенд-демонстратор новой "стеклянной" кабины модернизированного Ка-32.

Ка-32А11ВС является средним многоцелевым вертолетом соосной схемы. Предназначен для перевозки грузов на внешней подвеске, в качестве "летающего крана" при монтаже высотных конструкций, способен работать в любое время суток в простых и сложных метеоусловиях. Также Ка-32 может выполнять широкий спектр аварийно-спасательных и противопожарных работ, включая горизонтальное высотное пожаротушение и проведение медико-эвакуационных операций. Ка-32А11ВС производится серийно на Кумертауском авиационном производственном предприятии.

"Вертолетная сервисная компания" осуществляет материально-техническое обеспечение эксплуатации вертолетной техники производства предприятий холдинга "Вертолеты России" и с 2006 года является единственным уполномоченным поставщиком нового авиационно-технического имущества, произведенного предприятиями холдинга и реализуемого для нужд послепродажного обслуживания российской вертолетной техники.