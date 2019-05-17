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Банк "Траст" увеличил уставный капитал до 1 млрд рублей

Он был сформирован в результате конвертации обыкновенных и привилегированных акций присоединенного банка АВБ в акции "Траста"

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Банк "Траст" увеличил уставный капитал с 663 млн рублей до 1 млрд рублей после присоединения банка АВБ, сообщает пресс-служба "Траста".

"Уставный капитал банка в сумме 1 013 265 310 руб. был сформирован по результатам присоединения АО "Банк АВБ", в результате конвертации обыкновенных и привилегированных акций присоединенного банка АВБ в акции "Траста", - говорится в сообщении.

Банк непрофильных активов заработал в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста". На 1 апреля долг "Траста" перед ЦБ РФ составил 1,759 трлн рублей, регулятор рассчитывает вернуть только часть этой суммы- 500 млрд рублей.

По данным ЦБ, на 1 апреля уставный капитал кредитной организации составлял 663,3 млн рублей.

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