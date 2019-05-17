Пространственное развитие Дальнего Востока и Северного Кавказа обсудили на форуме РАНХиГС

ПЯТИГОРСК, 17 мая. /ТАСС/. Эксперты обсудили Стратегию пространственного развития территорий Северного Кавказа, Дальнего Востока и Арктики в ходе международного форума "Северный Кавказ: публичная власть и гражданское общество", который проходит в Пятигорске.

Стратегия предполагает создание 12 макрорегионов, 30 субъектов России получат статус приоритетных геостратегических территорий. При этом 23 региона получат статус приграничных геостратегических территорий. Как сообщил ранее вице-премьер Виталий Мутко, стратегия призвана ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития регионов. 17 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что проект плана мероприятий по выполнению принятой в феврале стратегии должен быть внесен в правительство в мае.

Особенности территорий

Эффект от реализации мер Стратегии пространственного развития будет достигнут при фокусировании на конкретных территориях, считают участники форума.

По словам директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ Алексея Елина, "необходимо наведение этого фокуса на различные уровни территории", это и макрорегиональный уровень, и региональный, и муниципальный. "Сложность задачи заключается в том, что инструментарий контроля не совершенен. Мало статистики, мало отчетов, которые позволяли бы следить за тенденциями", - пояснил он.

Стратегический документ, по мнению Елина, должен широко обсуждаться с общественностью. В свою очередь директор департамента инвестиционных проектов Минкаваказа Сослан Абисалов подчеркнул, что те решения, которые сегодня есть в тексте стратегии, являются важными для Северного Кавказа.

Елин уточнил, несмотря на то, что стратегия является федеральным документом, конкретные регионы в нем практически не обозначены. Вместе с этим существенное внимание уделено проблемам и перспективам развития Северного Кавказа, который выделен как геостратегический макрорегион. Он уточнил, что СКФО - единственный округ в стране, где есть естественный прирост населения, несмотря на миграционный отток.

"Нужно обеспечить возможность людям за счет качественного образования и за счет транспортной доступности выбирать место жительства и место работы. Это базовые условия, которые должны быть", - пояснил он.

Избежать оттока населения

Опыт реализации программ в рамках Стратегии пространственного развития на территории Дальнего Востока может быть принят за основу при развитии Арктики, считает зампредседателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Светлана Липина. Она добавила, что еще предстоит разработка и принятие плана мероприятий по реализации этой стратегии.

Заместитель директора Федерального исследовательского центра "Информатика и управление РАН Александр Швецов отметил, что Стратегия пространственного развития требует доработок. По его мнению, "основная методологическая установка стратегии неверная" в части того, что население некоторых регионов надо пытаться оставлять жить на своих территориях.

"Сегодняшний процесс социальной разгрузки территорий - отток населения с Дальнего Востока, с Камчатки, с Севера - это проявление объективной необходимости. Нельзя стоять на пути этих процессов. Надо людям помочь получить место жилья, работы там, где им хочется жить, а не там, где считает государство, они должны жить", - считает он.

Стратегии зачастую расходятся с реальной жизнью людей, так считает и руководитель научного направления "Политическая экономия и региональное развитие" Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара Ирина Стародубровская. "Когда в изменившейся реальности очень динамичной рыночной, даже не полностью рыночной реальности, нужно попытаться отразить в документе эту реальность, адаптировать ее к позиции чиновников, учесть все интересы, то получается документ, который живет своей жизнью С этой точки зрения может было бы важно хотя бы попытаться приблизить стратегию к реальной жизни", - сказала она.

Упор на человеческий капитал

Стратегия пространственного развития несет явно экономический характер, считает профессор Института управления и регионального развития РАНХиГС, президент Европейского клуба экспертов местного самоуправления Эмиль Маркварт. Он отметил, что основной упор должен был сделан на человеческий капитал.

"Основные вливания должны быть в человеческий капитал. Очевидно, что территории не равны между собой с точки зрения потенциала, это означает неравенства этих территорий. Нужно эти территории разделять и подходить с разными лекалами к ним", - добавил он.

Маркварт также отметил, что необходимо стремиться к экономике, в которой приоритетна роль человеческого капитала.

Форум организован Северо-Кавказским институтом РАНХиГС, проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа. ТАСС выступает информационным партнером форума.