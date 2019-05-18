Ливия может почти полностью остановить нефтедобычу из-за беспорядков

ДЖИДДА, 18 мая. /ТАСС/. Вооруженные нападения на нефтедобывающую инфраструктуру в Ливии грозят почти полной остановкой добычи нефти в стране. Об этом журналистам сказал глава ливийской Национальной нефтяной компании (NOC) Мустафа Саналла в кулуарах предстоящего заседания мониторингового комитета.

"К сожалению, если ситуация будет продолжаться так, как сейчас, я боюсь, что возможно 95% добычи в Ливии будет потеряно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие потери несет нефтедобыча вследствие участившихся атак повстанцев.

Саналла также сказал, что текущий уровень добычи составляет около 1,3 млн баррелей в сутки.

Военный конфликт в Ливии между национальными войсками и повстанцами возобновился несколько месяцев назад. Вооруженные группировки провели ряд атак на нефтедобывающие активы в стране, из-за чего неоднократно останавливались как добыча на крупнейшем в стране месторождении Шарара, так и экспорт. Из-за нестабильной ситуации в стране Ливию освободили от участия в сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Среди западных инвесторов в Ливии продолжают работать австрийская OMV, а также немецкая Wintershall. Однако, по словам Саналлы, речи о приостановке лицензий иностранных компаний пока не идет. "Нет, не беспокойтесь по этому поводу <...> Наша задача - привлекать инвесторов для проектов в стране, и это пугает, к сожалению", - сказал он. В мирное время интерес к работе в Ливии проявляли и российские компании, "Лукойл" и "Татнефть".

Что происходит в Ливии?

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на столицу, а Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам ЛНА.