Греф сообщил, что Сбербанк ежедневно отражает тысячи кибератак на свои системы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Сбербанк ежедневно отражает тысячи кибератак на свои системы, но за всю историю банка хакеры пока не пробили даже первый контур защиты из трех. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" .

"Мы каждые сутки отражаем тысячи операций, иногда сотни тысяч нападений на нас, у нас созданы так называемые три контура защиты, за всю нашу историю пока не было ни одного случая, когда был бы пробит первый контур защиты", - рассказал Греф.

Глава банка отметил, что Сбербанк не зафиксировал ни одного случая воровства денег извне из систем банка, кроме ситуаций, когда в это были включены сами сотрудники банка.

По словам Грефа, самая большая проблема в киберрисках - это внутренние риски.

"Но сейчас все меньше и меньше пространства для того, чтобы такие риски срабатывали. Потому что мы мониторим работу каждого сотрудника, допуск и работу во всех системах, ну у нас невозможно что-либо украсть, чтобы мы этого не узнали. Мы научились достаточно хорошо с этим работать, мы примерно 96% мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию", - подчеркнул Греф.