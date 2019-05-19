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Греф сообщил, что Сбербанк ежедневно отражает тысячи кибератак на свои системы

Глава банка подчеркнул, что хакеры ни разу не пробили даже первый контур защиты из трех
Глава Сбербанка Герман Греф Денис Тырин/ТАСС
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Глава Сбербанка Герман Греф
© Денис Тырин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Сбербанк ежедневно отражает тысячи кибератак на свои системы, но за всю историю банка хакеры пока не пробили даже первый контур защиты из трех. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

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"Мы каждые сутки отражаем тысячи операций, иногда сотни тысяч нападений на нас, у нас созданы так называемые три контура защиты, за всю нашу историю пока не было ни одного случая, когда был бы пробит первый контур защиты", - рассказал Греф.

Глава банка отметил, что Сбербанк не зафиксировал ни одного случая воровства денег извне из систем банка, кроме ситуаций, когда в это были включены сами сотрудники банка.

По словам Грефа, самая большая проблема в киберрисках - это внутренние риски.

"Но сейчас все меньше и меньше пространства для того, чтобы такие риски срабатывали. Потому что мы мониторим работу каждого сотрудника, допуск и работу во всех системах, ну у нас невозможно что-либо украсть, чтобы мы этого не узнали. Мы научились достаточно хорошо с этим работать, мы примерно 96% мошеннических покушений на клиентов останавливаем, даже тогда, когда клиент сам принимает решение совершить ту или иную операцию", - подчеркнул Греф.

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