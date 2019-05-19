ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф назвал ОФЗ для населения одним из самых безопасных финансовых инструментов. Такое мнение он высказал в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

"Наверное, это [ОФЗ для населения] один из самых безопасных [инструментов]. Я в двух выпусках покупал ОФЗ, там неплохая доходность, как раз рублевых, потому что я - неудачный инвестор в валютные бонды. Я в свое время покупал валютные бонды, на приличную сумму, и заплатил налогов столько, что практически весь доход ушел у меня в налоги", - рассказал Греф.