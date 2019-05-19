Греф назвал 2019 год раскачкой для российской экономики

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Рост ВВП России в текущем году будет слабым, но 2019 год станет годом раскачки для экономики на фоне начала реализации нацпроектов. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" .

"Есть угроза санкций, как всегда. Эта неопределенность очень сильно давит на наш инвестиционный климат и на рубль. Этот год - слабой экономической динамики, по нашим оценкам, ниже 2%, но сейчас началось движение с точки зрения начала реализации проектов, национальных проектов, в том числе цифровой экономики, и этот год будет годом раскачки", - считает Греф.

Он отметил, что в этом году средства, выделенные на нацпроекты, потрачены не будут, так как проекты еще не сформированы, и это будет "подход к снаряду".

"Поэтому я бы в этом году не ожидал больших результатов. А вот в следующем году за счет реализации национальных проектов может быть и другая экономическая динамика", - сказал он.

Налоги для бизнеса

Греф назвал высокой налоговую нагрузку на российский бизнес и заявил, что налоги нужно снижать. "Вообще, налоговое законодательство очень не любит динамику. Как только бизнес привыкает к какой-то ситуации, то лучше его не трогать. Но в нашем случае у нас сегодня уже достаточно высокая налоговая нагрузка, поэтому если говорить о корпоративных налогах, то нужно менять законодательство, нужно снижать налоги", - отметил он.

При этом Греф считает низкой ставку НДФЛ.

"Одна из тех реформ, которую я в том числе проводил, поэтому мне сложно всегда предлагать какие-либо изменения. Но, если честно, когда мы вводили ставку 13%, мы не предполагали, что она может продержаться так долго", - добавил глава Сбербанка.

Банковский сектор

Российский банковский сектор продолжит процесс консолидации и оздоровления, считает Греф. "Наверное, да. Я не думаю, что ЦБ ставит своей целью консолидировать рынок. Или огосударствить. Центральный банк задал очень высокую планку требований к рынку в целом, и участники рынка к этому не были готовы", - сказал он.

По его словам, многие банкиры считали, что деньги, которые принесли вкладчики в банк, можно тратить по своему усмотрению.

"И вот Центральный банк, мне кажется, создал иную мораль. Сказал, что никаким образом, никогда невозможно, чтобы пострадали вкладчики. И для банков это обернулось достаточно жесткими регулированиями, требованиями дополнительными, но я считаю, что это очень правильно, мы будем иметь значительно более здоровую финансовую систему", - резюмировал Греф.