Греф не видит возможности улучшения отношений США и России в ближайшей перспективе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ждет изменений в санкционной политике США по отношению к России в ближайшем будущем. Такое мнение он выразил в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1", отметив негативные последствия санкций для Сбербанка.

В частности, отвечая на вопрос о возможном улучшении ситуации в российско-американских отношениях, Греф отметил: "Мы ждали слишком долго. Будем рады, если это достанется бонусом к нашим планам, но пока, к сожалению, в обозримой перспективе этого не просматривается. Соответственно, исходя из горизонта планирования бизнеса нужно принимать другие решения".

Глава Сбербанка также указал на проблемы банка за рубежом, вызванные санкционной политикой США."Мы полностью вынуждены были остановить нашу международную стратегию. Мы зарабатывали более $1 млрд чистой прибыли за рубежом, и после введения санкций даже в тех странах, где мы зарабатываем большую прибыль, мы потеряли возможность поднимать дивиденды", - заявил Греф.

США начали вводить санкции против России в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ в 2014 году. Под секторальные санкции подпали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, концерн "Калашников", ОАО "Новатэк", концерн "Алмаз-Антей", "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Роснефть".