Министр нефти Ирака заявил, что работе российских нефтяников в стране ничто не угрожает

ДЖИДДА, 19 мая. /ТАСС/. Деятельность российских нефтяных компаний в Ираке находится в безопасности, они продолжают работать в стране. Об этом сообщил ТАСС министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"Они продолжают работать, их безопасности ничего не угрожает", - сказал министр, отвечая на вопрос о работе "Лукойла" и "Газпром нефти" на проектах в Ираке.

Ранее ExxonMobil вывела своих иностранных сотрудников, работавших на месторождении "Западная Курна-1", переместив часть в Дубаи. При этом добыча на самом месторождении продолжается. Власти Ирака осудили это решение и потребовали от компании разъяснений. В заявлении главы Миннефти, в частности, говорилось, что эвакуация не связана с вопросами безопасности в регионе, а имеет под собой только политические причины.

На проектах в Ираке работают российские компании "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть".