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Большегрузам с 20 мая ограничат движение по федеральным трассам в жару

Движение будет ограничено в дневное время при температуре воздуха более 32°C

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Движение большегрузов по участкам федеральных трасс с 20 мая по 31 августа в дневное время будет ограничено при температуре воздуха более 32°C. Об этом сообщается в приказе Росавтодора, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Ввести с 20 мая по 31 августа 2019 года при значениях дневной температуры воздуха свыше 32°C, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения", - говорится в тексте документа.

Ограничения будут применяться к большегрузному транспорту, нагрузка на ось которого превышает допустимый на данной трассе уровень. Под ограничения, в частности, попадают трассы M-9 (419-616 км) и M-10 (593-674 км). Полный перечень участков федеральных трасс приведен в приказе Росавтодора.

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