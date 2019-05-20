"Ведомости": "Ростех" оценивает эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. "Ростех" рассчитывает, что внедрение промышленного интернета вещей даст экономический эффект в 5 трлн рублей. Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на подготовленную госкорпорацией дорожную карту сквозной технологии "Промышленный интернет" по нацпроекту "Цифровая экономика".

Наибольший экономический эффект при внедрении интернета вещей будет наблюдаться в несырьевой промышленности и добыче полезных ископаемых - в каждой отрасли более чем по 1 трлн рублей. В сельском хозяйстве, электроэнергетике и логистике эффект превысит 500 млрд рублей, следует из данных презентации "Ростеха", с которой ознакомилось издание. Уточняется, что под экономическим эффектом госкорпорация подразумевает сумму дополнительной выручки и экономии за счет внедрения технологии в разные сферы экономики.

Как заявил "Ведомостям" представитель госкорпорации, все показатели дорожной карты описывают развитие технологии до 2024 года.

Ранее сообщалось, что для реализации федерального проекта "Цифровые технологии" в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будет разработано девять дорожных карт. Оператором четырех из них станет "Ростех". Дорожные карты по 5G, промышленному интернету и большим данным подготовит дочернее предприятие "Ростеха" - Национальный центр информатизации (НЦИ). Разработкой еще одной дорожной карты по распределенным реестрам займется Новосибирский институт программных систем, который входит в концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех".

Дорожные карты представят для обсуждения на форуме "Цифровая индустрия промышленной России", который пройдет в Казани с 22 по 24 мая.