"Ведомости": вагоностроители переходят на контракты с плавающими ценами

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Российские производители грузовых вагонов начали заключать с конца 2018 года в основном рамочные контракты с плавающей ценой - с формулой, привязанной к стоимости материалов и комплектующих на момент поставок, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Такое решение вагоностроителей связано с ростом цен на металл и комплектующие и с ожидаемой полной загрузкой мощностей заводов в 2019 году и первом полугодии 2020 года, объяснил один из источников издания.

В Объединенной вагонной компании (ОВК) газете отметили, что их поставщики работают с компанией по долгосрочным контрактам, "поэтому волатильность цен на комплектующие есть, но меньше, чем у других".

Сотрудник одного из крупных вагоностроительных заводов отметил, что его предприятие использует формулу в длинных контрактах, в которой учитывается стоимость стали, курс доллара, индекс цен производителей промышленной продукции. В контрактах до шести месяцев используются фиксированные цены.

Мнения экспертов публикации по поводу смысла в использовании контрактов с плавающей ставкой разделились. Указав на то, что цены на комплектующие и вагоны скоро стабилизируются, а после могут и снизиться, один из собеседников газеты отметил, что нужды в таких контрактах для заводов нет.

В то же время другой собеседник в отрасли говорит, что в условиях снижения закупок вагонов и падения цен на металл плавающие цены в контракте помогут заводам сохранить лояльность клиентов и избежать сильного снижения загрузки мощностей.