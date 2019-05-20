Туристический шатер откроется на "АмурЭкспоФоруме-2019" в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 мая. /ТАСС/. Туристический шатер будет работать на Амурской международной выставке "АмурЭкспоФорум-2019", которая пройдет 24-26 мая в Приамурье. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Виртуальные путешествия по области, круизный туризм, презентации новых маршрутов, мастер-классы и встречи предпринимателей - все это пройдет на "АмурЭкспоФоруме-2019". Все три дня выставки - 24, 25 и 26 мая - будет работать большой туристический шатер, он разместится на площади общественно-культурного центра", - говорится в сообщении.

На "АмурЭкспоФоруме-2019" власти планируют продвигать лозунг "Амурская область - туристическая". В регионе создана база для развития въездного туризма, которую нужно развивать и приводить к международным стандартам, отмечают в пресс-службе. О новых трендах развития мирового туризма и особенностях работы в приграничных территориях на выставке расскажут местные и приглашенные специалисты. Работу туристического шатра обеспечит Центр поддержки экспорта Амурской области.

Участники смотра обсудят вопросы брендинга туристических продуктов в регионе, представят круизный туризм, а также презентуют "Туристический аттракцион". С его помощью можно будет увидеть карту Амурской области в формате VR 360 и совершить виртуальную экскурсию на космодром Восточный. Также запланирован семинар "Туризм как инструмент развития региональной экономики" на примере Японии и презентация "Новый тренд в туризме как возможность расширения географии путешествий по всему миру".

Как сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области, туристический шатер в рамках "Амурэкспофорума" откроется впервые. Вместимость шатра рассчитана на 40 человек. В шатре будут применять различные форматы работы - сессии, заседания, а также игры, направленные, на знание родного края.

Амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2019" пройдет в Благовещенске 24-26 мая. В мероприятии примут участие более 140 компаний, которые представляют Приамурье, ЕАО, Московскую область, Приморский край, Свердловскую область, Алтайский край, Хабаровский край, республику Саха (Якутия), КНР, уже по традиции ждут гостей из Боливии и Эквадора. Выставка проводится с 1992 года. Она проходит на территории Общественно-культурного центра Благовещенска - на открытой площадке и на всех трех этажах здания, общая выставочная площадь - 6 тыс. кв. м.