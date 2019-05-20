Профсоюзы предложили обнулить ставку НДФЛ для малоимущих

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает ввести в РФ прогрессивный подоходный налог, что позволит увеличить бюджетные расходы на социальную сферу. Об этом заявил в понедельник председатель федерации Михаил Шмаков.

На съезде ФНПР он отметил, что расходы бюджета на социальную сферу в процентах от ВВП остаются "на относительно низком уровне по сравнению с лидирующими странами".

"ФНПР считает, что дополнительным источником финансирования социальных расходов могут быть прогрессивный подоходный налог и увеличение налога на дивиденды от акций", - сказал Шмаков.

Обязанность делиться с менее обеспеченными слоями общества - элемент справедливой экономики, который пока внедрен "скорее в странах Скандинавии, чем в России", подчеркнул он.

Также, по словам Шмакова, актуальна инициатива ФНПР по введению нулевой ставки НДФЛ на доходы ниже прожиточного минимума. "У бедных есть расходы, а не доходы. Цинично и оскорбительно брать те же 13% налога на доходы физических лиц и с Романа Абрамовича (кстати, неизвестно, он налоговый резидент России или нет), и с уборщицы тети Маши, живущей на МРОТ", - заметил глава ФНПР.

Пенсии и тарифы на услуги ЖКХ

Шмаков также предложил вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров. "Считаем необходимым вернуться к вопросу об индексации пенсий, снятия ограничений при формировании пенсионных прав для работающих пенсионеров и требовать отмены этих дискриминационных решений, в результате которых рынок лишился миллионов рабочих рук, а социальный бюджет лишился миллиардов рублей", - сказал он.

Кроме того, глава ФНПР напомнил о том, что рост тарифов для населения, в том числе в сфере жилищно-коммунальных услуг, должен происходить в соответствии с его реальными доходами. "Борьба с бедностью требует повышенного внимания к ценовой и тарифной политике. Мы настаиваем на том, чтобы рост тарифов для населения происходил в соответствии с ростом реальных доходов населения. Учитывая то, что большая часть населения небогата, рост тарифов не должен съедать реальные доходы граждан", - сказал он.

По мнению Шмакова, "серьезное напряжение вызывает рост платежей за жилищно-коммунальные услуги в виде включения в оплату новых услуг, непрозрачность расходования средств на капремонт и кратное увеличение тарифов на утилизацию твердых коммунальных отходов".