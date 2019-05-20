Игоря Сечина переизбрали председателем совета директоров "Интер РАО"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Интер РАО", избранный на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2019 года, избрал Игоря Сечина председателем совета директоров компании. Об этом сообщается в пресс-релизе "Интер РАО".

"Председателем совета избран Игорь Сечин", председатель правления, главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть", его заместителем - Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что акционеры "Интер РАО" на годовом общем собрании переизбрали совет директоров компании в прежнем составе.

Так, в совет директоров вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук, председатель правления АО "Системный оператор ЕЭС" Борис Аюев, старший вице-президент ПАО "ГМК "Норильский никель" Андрей Бугров, генеральный директор ЗАО "Лидер" Анатолий Гавриленко, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Александр Локшин, председатель правления ФСК Андрей Муров, вице-президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ Рональд Поллетт, партнер группы компаний UCP Елена Сапожникова, генеральный директор "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров.

Группа "Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии. В состав холдинга входят ГРЭС в России и за рубежом, энергосбытовые, трейдинговые и инжиниринговые компании.

Акциями "Интер РАО" по состоянию на август 2018 г. владеют "Роснефтегаз" (почти 27,6%), "Интер РАО Капитал" (29,4%), ФСК ЕЭС (9,24%). Free-float составляет 33,74%.