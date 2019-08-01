Самозанятые: как репетиторы, таксисты и арендодатели переходят на новое налогообложение

Специальный "налог на профессиональный доход" (НПД) действует с 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. С начала эксперимента в качестве самозанятых зарегистрировались более 114 тыс. человек, среди которых большинство занято в перевозке пассажиров, сдаче квартир, консультировании, репетиторстве, программировании. Для тех, кто работает исключительно на себя или совмещает свое дело с работой по найму, налоговая ставка составит 6% при работе с юрлицами и 4% при работе с физлицами.

В сотрудничестве с Федеральной налоговой службой (ФНС) Сбербанк получил возможность регистрировать самозанятых и оказывать им помощь при уплате НПД. Клиенты Сбербанка, решившие воспользоваться новым налоговым режимом, получают упрощенную регистрацию и доступ к ряду уникальных опций для ведения своего дела.

Кто относится к категории самозанятых

Часто те, кто мог бы стать самозанятыми, даже не подозревают об этом. Это арендодатели, которые сдают квартиру официально или неофициально, те, для кого хобби стало делом жизни и приносит основной заработок, или те, кто трудоустроен по договору найма и дополнительно подрабатывает на себя в свободное время. Под категорию самозанятых подпадают люди разных профессий: водители и репетиторы, няни и фотографы, арендодатели, частные парикмахеры и бьюти-мастера. Как правило, такая деятельность находится в тени, что мешает ее открыто рекламировать и наращивать клиентскую базу. Регистрация в качестве самозанятого решает эту проблему: налог в 4 или 6% - не такая большая плата за спокойствие, уверенное расширение круга клиентов и рост дохода от деятельности. Более того, официальное оформление статуса самозанятого дает право на налоговый вычет в размере до 2% от облагаемой налоговой базы.

Главные условия перехода на льготный налоговый режим: годовой доход самозанятого от выбранной деятельности не превышает 2,4 млн рублей и все работы ведутся самостоятельно - без нанятых сотрудников. Совмещать работу по найму с ведением своего дела закон не запрещает. Налоги, которые платит работодатель, и дополнительный доход от своего дела самозанятого считаются отдельно. Из зарплаты вычтут обычные 13%, а налоги на дополнительный доход составят 4% при получении оплаты от физических лиц и 6% - от юридических. Если операции ведутся и с теми, и с другими клиентами, на разные чеки начислят разный налог. Важная деталь: налог у самозанятых платится только исходя из фактически полученных доходов и сформированных чеков. Если доходов нет, то ничего платить не нужно.

Пока закон действует только в четырех экспериментальных областях: Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан. При этом значение имеет не нахождение налогоплательщика, а место ведения деятельности. Если арендодатель проживает в Калининграде, а сдает квартиру в Москве, он также может зарегистрироваться как самозанятый.

Как стать самозанятым

Стоять в очереди в налоговую или собирать огромный пакет документов не придется. Получить официальный статус плательщика налога на профессиональный доход (НПД) можно через "Сбербанк Онлайн" (6+) без визита в налоговую или банк. Регистрация доступна во вкладке "Платежи", далее нужно выбрать "Свое дело" в разделе "Госуслуги". В отличие от сервиса ФНС, тут не потребуется сканировать паспорт и делать селфи, чтобы сверить фотографии в документе. Для регистрации достаточно указать номер карты, телефон, регион и вид деятельности.

Чтобы разделить личные доходы и доходы от профессиональной деятельности, самозанятые могут оформить новую пластиковую или виртуальную карту. Оформление виртуальной карты в "Сбербанк Онлайн" займет пару минут, она обслуживается бесплатно.

Формально на регистрацию статуса плательщика НПД у налоговой есть до шести дней, но чаще всего необходимое смс-подтверждение от ФНС и Сбербанка приходит в течение нескольких минут - и можно сразу приступать к работе.

Что дает официальное оформление

После регистрации самозанятые могут активно продвигать и рекламировать свое дело. Официальный доход, полученный в качестве самозанятого, поможет в будущем получить кредит, подтвердить свою занятость и финансовую состоятельность.

Контроль за всеми финансовыми операциями легко доступен в "Сбербанк Онлайн". При получении оплаты наличными самозанятый может создать чек вручную за несколько кликов, а при поступлении оплаты от физлиц на карту, указанную при регистрации, чеки формируются автоматически. Покупать и устанавливать кассу при этом не понадобится. Передать чек клиентам можно по электронной почте, смс или в распечатанном виде. Если возникнет непредвиденная ситуация, например вам вернут товар или попросят вернуть предоплату, чек можно отозвать - на него не будет начислен налог.

Единственная отчетность самозанятого перед ФНС - чеки за оказанные услуги и предоставленные товары. Именно на базе этих чеков начисляются налоги на профессиональный доход. По итогам месяца налоговая подсчитывает сумму налога к оплате на основании сформированных чеков. В планах разработчиков дополнить функционал "Сбербанк Онлайн" услугой автоматического платежа налога.

Дополнительные возможности от банка

При регистрации в качестве самозанятого в "Сбербанк Онлайн" каждому доступен бесплатный пакет услуг, в который входят цифровая карта, работы с чеками, консультации юриста, доступ к обучающим онлайн-курсам, конструктор сайтов, сервис онлайн-записи клиентов и другие возможности.

Помощь квалифицированного юриста время от времени нужна всем. Своим клиентам Сбербанк предоставляет возможность получить три бесплатные консультации от сервиса "Личный юрист" по любым правовым аспектам: личным или связанным с организацией своего дела.

В закрытом разделе для самозанятых на портале "Деловая среда" доступны онлайн-курсы, видео, статьи, полезные инструменты и лайфхаки для тех, кто работает на себя. Советы по поиску клиентов, ценообразованию и продвижению в интернете здесь дают профессионалы своего дела - основатели образовательных онлайн-площадок, бизнес-тренеры, юридические консультанты, опытные предприниматели и другие эксперты.

Для тех, кто продает товары собственного производства или предоставляет услуги, подойдет сервис "Конструктор сайтов". Он включает шаблоны, подсказки и все необходимые инструменты для создания собственного сайта.

Для сферы услуг будет полезен сервис онлайн-записи клиентов. Он позволяет самозанятым создавать актуальное расписание своей работы, а клиентам записываться, выбирая нужную дату, время и услугу в онлайн-календаре. Самозанятый получает уведомление о новых записях и всегда в курсе актуального расписания. Форму можно разместить в соцсетях, на сайте или отправить в мессенджере.

Регистрация в качестве самозанятого и переход на новую систему налогообложения проще, чем может показаться. Она дает больше возможностей для увеличения клиентской базы, роста своего профессионального уровня и дохода. Сбербанк предлагает своим клиентам полезные сервисы и продукты, которые в этом помогают.

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