ЦБ не видит новых рисков от включения РФ в американский список стран-манипуляторов валютой

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. ЦБ РФ не видит дополнительных рисков от возможного включения России в американский список стран, манипулирующих своей валютой, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме.

"Пока никаких фактических, реальных [рисков] мы не видим, - сказала Юдаева. - Я думаю, что дополнительных рисков по отношению к тем, которые у нас и так с точки зрения Соединенных Штатов уже есть, - здесь говорить о больших рисках, наверное, не приходится".

В начале мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Минфин США расширит список стран, которые, по мнению американских властей, манипулируют своей валютой. Сейчас в списке 12 стран, их число может вырасти до 20. Помимо России, в него могут попасть также Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Ирландия и Малайзия. Само по себе внесение в список не предполагает каких-либо юридических последствий, однако, как пишет Bloomberg, эти страны могут столкнуться с рыночными последствиями.