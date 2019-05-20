ЦБ видит факторы для снижения ключевой ставки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Банк России видит факторы для снижения ключевой ставки, но есть риски не в пользу такого решения, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Мы говорили, что много аргументов в пользу того, чтобы во II-III квартале снизить ставку. К этим аргументам можно отнести стабилизацию текущей инфляции на уровне, близком к 4%, экономическое давление на цены низкое. Но, с другой стороны, есть фактор повышенных инфляционных ожиданий, поэтому мы будем смотреть другие риски на ближайшем заседании", - сказала она.