Комиссия кабмина поддержала два законопроекта по реализации послания Путина

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник рассмотрела и поддержала два законопроекта по реализации послания президента Федеральному собранию - о расширении поддержки семей и о квотировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Сегодня на заседании комиссии правительства России по законопроектной деятельности было рассмотрено и поддержано два законопроекта во исполнение послания президента", - сказал парламентарий. "Одним из них устанавливается, что право на дополнительные выплаты в связи с рождением ребенка имеют семьи, в которых средний доход на каждого члена семьи не больше двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в соответствующем регионе", - уточнил он.

Вторая инициатива касается проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью снижения выбросов и применения системы такого квотирования в крупных промышленных центрах, продолжил Жуков. В первую очередь речь идет о городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, уточнил он.

"Также во исполнение поручения президента были одобрены изменения в законодательство, касающиеся регулирования организации отдыха детей", - добавил политик.