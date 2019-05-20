"Газпром Энергохолдинг" может построить еще одну электростанцию в Сербии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. "Газпром Энергохолдинг" рассматривает возможность строительства еще одной электростанции в Сербии мощностью около 300 МВт. Об этом сообщил глава "Газпром Энергохолдинга" Денис Федоров на пресс-конференции "Газпрома".

"Что касается Сербии, то один проект мы уже начали. Сейчас мы планируем, рассматриваем еще один проект электростанции около 300 МВт. Крагуевац она называется. Будем отрабатывать", - сказал Федоров.

Также он напомнил о планах ГЭХ по реализации проектов в Китае и Вьетнаме.

ГЭХ в марте начал строительство в Сербии первой зарубежной электростанции мощностью 200 МВт в городе Панчево (Сербия). Инвестиции могут составить 180 млн евро в основном за счет российской стороны.

Станция начнет работу в 2020 году.

Производимая на ТЭС тепловая электроэнергия будет поставляться на НПЗ Панчево, который принадлежит NIS. Электроэнергия будет продаваться на рынке.